Stress statt Erholung: Wie viele ihre Freizeit bewerten

Allerdings seien viele in der Freizeit Getriebene, stellt Reinhardt auch fest. «Freizeit definiert sich über die Freiwilligkeit - wenn man etwas tut, ohne es tun zu müssen. Wir schaffen es aber in der Freizeit an sich nie, das zu tun.» Das zeigt auch die Yougov-Umfrage: 50 Prozent der Befragten empfinden manchmal bis sehr häufig Freizeitstress - also Druck oder Zeitdruck in Momenten, in denen sie nicht arbeiten müssen.

Das sei dann «schon so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit», so Reinhardt. «Es gibt diesen amerikanischen Begriff: Fomo - fear of missing out (deutsch: Angst, etwas zu verpassen). Aber an sich müsste es Jomo heißen - joy of missing out. Also, dass man gerne mal etwas verpasst, als ständig dieses Gefühl zu haben, man muss überall dabei sein.»