Unfälle

Strömung reißt drei Menschen in Bludenz mit sich - Zwei Tote

Ein Badeausflug endet tragisch: Zwei Menschen sterben, ein Mann wird schwer verletzt. Was bekannt ist.

Zwei Menschen sind bei einem Badeunfall verunglückt. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa
Zwei Menschen sind bei einem Badeunfall verunglückt. (Symbolbild)

Bludenz (dpa) - Bei einem Badeunfall im Fluss Ill in der österreichischen Stadt Bludenz sind ein zehn Jahre alter Junge und ein 22-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der 40 Jahre alte Vater des Jungen wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei waren die drei gemeinsam mit dem Großvater des Kindes am Fluss unterhalb eines Wasserfalls. Der Vater befand sich bereits im Wasser, als der Zehnjährige und der 22-Jährige von dem Wasserfall in den Fluss sprangen. Alle drei gerieten in die starke Strömung einer Wasserwalze und wurden unter Wasser gezogen und tauchten nicht mehr auf, wie es weiter hieß.

Der Großvater konnte den 40-Jährigen aus dem Wasser ziehen, während der 22-Jährige noch an der Unglücksstelle starb. Das Kind wurde zunächst wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto fährt in Schülergruppe in Niederlanden – Vier Tote
Bei Schulausflug

Auto fährt in Schülergruppe in Niederlanden – Vier Tote

Ein Ausflug in den Niederlanden endet tragisch: Ein Autofahrer erfasst mit seinem Fahrzeug mehrere Grundschüler. Vier Menschen sterben, darunter drei Kinder, weitere werden schwer verletzt.

11.06.2026

Bus mit Schülern stürzt in Schlucht - mehr als zwölf Tote
Kolumbien

Bus mit Schülern stürzt in Schlucht - mehr als zwölf Tote

Eine Abschlussfahrt von Schülerinnen und Schülern endet in Kolumbien tragisch: Ihr Bus stürzt 80 Meter in die Tiefe. Viele sind tot oder verletzt.

14.12.2025

Wintereinbruch mit fatalen Folgen – Unfälle und Tote
Verkehr und Wetter

Wintereinbruch mit fatalen Folgen – Unfälle und Tote

Der erste größere Wintereinbruch bringt Schnee, Glätte und zahlreiche Unfälle. Mehrere Menschen sterben, viele werden verletzt. Auch Bahn und Flughafen sind betroffen.

24.11.2025

Zwei Fahrer sterben bei schwerem Lastwagen-Unfall in Kiel
Straßenverkehr

Zwei Fahrer sterben bei schwerem Lastwagen-Unfall in Kiel

Zwei Lastwagen berühren sich auf einer Straße in Kiel im Gegenverkehr. Ein Kleintransporter fährt auf. Der folgenschwere Unfall endet für zwei Fahrer tragisch.

06.08.2025

Unfälle

18 Tote nach Busbrand in Pakistan

Ein Bus brennt in Pakistan. Mindestens 18 Menschen sterben, 17 weitere werden verletzt. Wie kam es dazu?

20.08.2023