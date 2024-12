Stromausfall legt Puerto Rico lahm

Stromkrise in Kuba

Stromkrise in Kuba

Stromnetz in Kuba bricht ein zweites Mal zusammen

Kuba steckt in einer schweren Krise. Immer wieder fällt in dem sozialistischen Karibikstaat der Strom aus. Nun gab es zwei landesweite Blackouts in Folge. Die Menschen sitzen weiter im Dunkeln.