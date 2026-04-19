Erneuter Stromausfall

Strombetreiber: Kein Anzeichen für Anschlag

Nach dem massiven Blackout zu Jahresbeginn aufgrund eines Anschlags reagieren die Menschen in Berlin nervös auf Stromausfälle. Bei einem aktuellen Vorfall soll es aber keine Auffälligkeiten geben.

Der Kirchweg im Berliner Ortsteil Nikolassee ist bei einem Stromausfall weitgehend dunkel, da nur die Gaslaternen noch Licht spenden. Foto: Christoph Soeder/dpa
Der Kirchweg im Berliner Ortsteil Nikolassee ist bei einem Stromausfall weitgehend dunkel, da nur die Gaslaternen noch Licht spenden.

Berlin (dpa) - Nach einem rund eineinhalbstündigen Stromausfall in Berlin-Nikolassee ist es laut Netzbetreiber zu keinen weiteren Störungen in der Nacht gekommen. Als Ursache für den erneuten Vorfall rund drei Monate nach dem tagelangen Blackout im Südwesten der Stadt wird ein Fehler in einem Mittelspannungskabel vermutet, wie der Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH, Henrik Beuster, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Anzeichen für einen Anschlag gebe es nicht.

Das Problem könne Folge einer Alterserscheinung sein. Denkbar sei auch eine frühere Beschädigung des Kabels bei zurückliegenden Tiefbauarbeiten. «So etwas passiert relativ oft, ohne dass es die Baufirmen bemerken», erklärte Beuster. Später könne es dann beispielsweise durch eintretende Feuchtigkeit zu Problemen kommen.

Anfang Januar war es im Südwesten der Stadt nach einem mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu dem bislang längsten Stromausfall der Nachkriegsgeschichte gekommen. 100.000 Menschen in 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Gewerbebetriebe waren teils tagelang ohne Strom. 

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Am Samstagabend war gegen 22.00 Uhr in einem Teil des damals betroffenen Gebiets erneut der Strom ausgefallen. Rund 1.300 Haushalte waren laut Netzbetreiber betroffen. Nach Angaben der Stromnetz GmbH waren sie um 23.35 Uhr wieder alle am Netz.

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