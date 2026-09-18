Zum siebten Mal 2026

Stromnetz auf Kuba bricht erneut zusammen

US-Ölembargo, marode Kraftwerke: Die Energiekrise auf Kuba spitzt sich zu. Rund 9,4 Millionen Menschen haben keinen Strom.

Die Energiekrise hat auf Kuba die bereits schwierige Wirtschaftslage weiter verschärft. (Archivbild) Foto: Ramon Espinosa/AP/dpa
Die Energiekrise hat auf Kuba die bereits schwierige Wirtschaftslage weiter verschärft. (Archivbild)

Havanna (dpa) - Im Karibikstaat Kuba ist es zum siebten Mal seit Jahresbeginn zu einem kompletten Stromausfall gekommen. «Die Ursache wird umgehend untersucht, und die Protokolle zur Wiederherstellung der Versorgung wurden aktiviert», teilte der staatliche Stromversorger UNE mit. 

Der sozialistische Inselstaat leidet aufgrund der maroden Infrastruktur und eines seit Monaten von den USA verhängten Ölembargos unter einer schweren Energiekrise. Das Land mit rund 9,4 Millionen Einwohnern kann nur einen Teil seines Ölbedarfs decken.

Störungen in den veralteten Wärmekraftwerken sowie der Mangel an Treibstoff hatten die Stromversorgung in mehreren Landesteilen in den vergangenen Tagen bereits stark beeinträchtigt. Menschen mussten zuletzt teilweise täglich bis zu 30 Stunden ohne Energie auskommen. Bereits vor dem landesweiten Blackout war UNE davon ausgegangen, dass am Freitag während der Spitzenlastzeit nur 1.110 Megawatt verfügbar sein würden - bei einem Bedarf von 3.200 Megawatt.

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