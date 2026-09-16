Amazonasgebiet

Studie: Goldabbau und Wetter bedrohen Indigene im Amazonas

Indigene Gebiete im Amazonas sind besonders von illegalem Goldabbau und extremen Wetterlagen betroffen. Warum sich die Folgen gegenseitig verstärken, zeigt ein aktueller Bericht.

Die von Goldsuchern genutzten Flächen haben sich extrem vergrößert. (Archivbild) Foto: Philipp Znidar/dpa
Die von Goldsuchern genutzten Flächen haben sich extrem vergrößert. (Archivbild)

Rio de Janeiro (dpa) - In der brasilianischen Amazonasregion sind die Gebiete indigener Gemeinschaften laut einer Studie überproportional stark vom illegalen Goldabbau betroffen. Gleichzeitig seien gerade diese Bevölkerungsgruppen zunehmend extremen Wetterereignissen ausgesetzt, heißt es in dem Bericht des Forschungsinstituts für Umweltfragen im Amazonasgebiet (IPAM).

«Wenn Goldschürfen und klimatische Extreme dieselben Gebiete betreffen, verstärken sich ihre Auswirkungen gegenseitig», erklärt Ray Pinheiro, einer der Autoren des Berichts. Dürre beeinträchtige den Zugang zu Wasser, die Mobilität und die Nahrungsmittelproduktion. Wenn dasselbe Wassersystem zusätzlich durch Goldabbau unter Druck gesetzt werde, verschärften sich die Folgen.

24-mal mehr Fläche vom Goldabbau betroffen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im Jahr 2024 waren die von Goldsuchern besetzten Flächen im Amazonasgebiet dem Bericht zufolge 20-mal so groß wie 1985. In indigenen Gebieten ist die Entwicklung noch extremer: Dort vergrößerte sich die betroffene Fläche um das 24-Fache.

Goldabbau verursacht Umweltorganisationen zufolge erhebliche Schäden, auch weil zur Trennung von Gold und Erz oft Quecksilber eingesetzt wird. Dadurch wird das Wasser verschmutzt, mit gravierenden Folgen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Dabei müsse Goldabbau nicht unbedingt auf dem Gebiet eines indigenen Volkes stattfinden, um dessen Bewohner zu bedrohen, heißt es in dem Bericht. Die Verschmutzung breite sich über die Wassereinzugsgebiete aus und verstärke die Auswirkungen von Dürren, Bränden und Überschwemmungen. In dem Bericht wird empfohlen, indigene Gebiete stärker zu schützen und Anpassungspläne auch umzusetzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
COP30

Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz

Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.

12.11.2025

Schlag gegen Goldabbau im Amazonas: Hunderte Bagger zerstört
Umweltzerstörung

Schlag gegen Goldabbau im Amazonas: Hunderte Bagger zerstört

Hunderte Bagger zerstört, Millionenverluste für kriminelle Organisationen: Mit internationaler Unterstützung ist Brasiliens Polizei gegen illegale Goldförderung im Amazonas vorgegangen.

03.11.2025

Was der Gold-Boom im Amazonas anrichtet
Zerstörung im Regenwald

Was der Gold-Boom im Amazonas anrichtet

Vergiftete Flüsse, zerstörte Lebensräume: Trotz Maßnahmen der brasilianischen Regierung floriert der illegale Goldabbau im Regenwald. Die steigende weltweite Goldnachfrage verschärft die Situation.

08.04.2025

Indigene Feuerwehrleute kämpfen in Brasilien gegen Flammen
Waldbrände

Indigene Feuerwehrleute kämpfen in Brasilien gegen Flammen

Rekordbrände und toxischer Rauch bedrohen das Pantanal, das größte Feuchtgebiet der Welt. Doch die Bewohner eines indigenen Territoriums innerhalb dieses Gebiets in Südamerika wehren sich.

01.10.2024

Brasilien

Indigene Schutzgebiete: Lula handelt per Dekret

Brasiliens Präsident Lula hat sechs indigene Territorien geschaffen - die ersten seit vier Jahren. Er reagiert somit auf Forderungen von Tausenden Indigenen.

28.04.2023