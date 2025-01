Stürmischer Jahresauftakt bis hin zu extremen Orkanböen

Offenbach (dpa) - Das Jahr startet in einigen Teilen Deutschlands äußerst stürmisch. Aufgrund von «extremen Orkanböen» gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Brocken im Harz am Neujahrstag eine Unwetterwarnung heraus. Vor allem im Nordwesten und in den Hochlagen der Mittelgebirge ist es windig, und es kommt verbreitet zu schweren Sturmböen.