Sturmfluten an Nordsee und Elbe erwartet

Hamburg/Offenbach (dpa) - Es wird stürmisch. Ein Sturmtief erfasst am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag weite Teile Deutschlands, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. In der Nordhälfte werden Sturmböen bis in die tiefen Lagen erwartet, an der Nordsee sind sogar orkanartige Böen möglich. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg warnte vor Sturmfluten, die am Donnerstagabend auf die Küsten von Niedersachsen und Bremen treffen könnten. Der Schwerpunkt werde im Weser- und Elbegebiet liegen, sagte eine Sprecherin.

Auch in den Mittelgebirgen sind schwere Sturmböen möglich. Im Süden weht der Wind zunächst nicht ganz so stark, nimmt jedoch am Abend und in der Nacht zu Freitag zu. «Bei diesen Windgeschwindigkeiten können größere Äste abbrechen und aufgrund der vom vielen Regen aufgeweichten Böden auch einzelne Bäume umstürzen», warnte der DWD-Meteorologe Markus Übel. Am Freitag bleibt es weiterhin stürmisch, im Tagesverlauf lässt der Wind jedoch nach. An beiden Tagen wird es mit Temperaturen zwischen vier und elf Grad mild, die höchsten Werte werden am Rhein erwartet.