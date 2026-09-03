Flutkatastrophe im Himalaya

Sturzflut im Himalaya: Zahl der Toten steigt auf über 1.270

Nach der Sturzflut in Nepal und Tibet steigen die Opferzahlen weiter. Tausende Menschen gelten noch als vermisst, darunter auch Ausländer. Das ganze Ausmaß der Katastrophe bleibt unklar.

Ein Mann wird im Katastrophengebiet in Nepal von einem Polizisten auf dem Rücken getragen. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Ein Mann wird im Katastrophengebiet in Nepal von einem Polizisten auf dem Rücken getragen.

Kathmandu/Gyirong (dpa) - Acht Tage nach der verheerenden Sturzflut aus den Gletschergebieten des Himalaya hat sich die Zahl der Todesopfer in Nepal und Tibet auf mehr als 1.270 erhöht. Allein in Nepal erreichte die Zahl der Toten nach Angaben der dortigen Polizei 1.252. In Tibet stieg die Zahl von 16 auf 21, teilten die Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) mit.

Tausende von Vermissten

Die Zahl der Vermissten geht in die Tausende. In Nepal wurde die Zahl bis zum Donnerstagmorgen mit 4.875 beziffert, einschließlich 601 Ausländer. In Tibet gaben die Behörden die entsprechende Zahl mit 541 an. Zu den vermissten Ausländern gab es keine neuen Informationen.

Das Auswärtige Amt geht derzeit von einer hohen einstelligen Zahl vermisster Deutscher in beiden Ländern aus, wie es aus Berlin auf Anfrage hieß.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Menschen im Katastrophengebiet in Nepal warten darauf, in eine provisorische Seilbahn besteigen zu können. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Menschen im Katastrophengebiet in Nepal warten darauf, in eine provisorische Seilbahn besteigen zu können.

Eis- und Steinlawine

Das ganze Ausmaß der Katastrophe war weiterhin unklar. Als Auslöser der Sturzflut gilt ein Abbruch großer Mengen an Gletschereis und Felsgestein im Himalaya. Ein Zufahrtsweg zu dem schwer getroffenen Grenzpunkt Gyirong in der Autonomen Region Tibet ist mittlerweile passierbar, so dass Hilfslieferungen besser in das Katastrophengebiet gelangen können. Die Behörden beobachten weiter die Pegelstände in den Flüssen in der Region.

Der Großteil der Leichen in Nepal konnte bisher nicht identifiziert werden. Oft werden nach Behördenangaben nur Leichenteile geborgen. Die Sturzflut riss ganze Dörfer mit. Die Schäden gehen in die Milliarden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Überall Leichensäcke: Mehr als 1.000 Tote nach Himalaya-Flut
Lage im Katastrophengebiet

Überall Leichensäcke: Mehr als 1.000 Tote nach Himalaya-Flut

Verwesende Leichen, zerstörte Dörfer und wachsende Gesundheitsgefahren: Im Himalaya kämpfen Retter gegen Zeit und Wetter. Die Opferzahlen werden derweil immer erschütternder.

01.09.2026

Himalaya: Zahl der Sturzflut-Toten steigt auf mehr als 1.000

01.09.2026

Flut im Himalaya: Hunderte Arbeiter in Kraftwerken vermisst
Lage im Katastrophengebiet

Flut im Himalaya: Hunderte Arbeiter in Kraftwerken vermisst

Die Suche nach fast 900 vermissten Arbeitern in zerstörten Wasserkraftanlagen läuft unter schwierigen Bedingungen. Derweil gibt es Kritik an der Beisetzung von Toten in Massengräbern.

31.08.2026

Kailash: Heiliges Pilgerziel im Schatten der Flutkatastrophe
Mythischer Berg in Tibet

Kailash: Heiliges Pilgerziel im Schatten der Flutkatastrophe

Nach der Flutkatastrophe im Himalaya werden Hunderte Pilger auf der Reise zum Kailash als vermisst - darunter vier Deutsche. Was macht den heiligen Berg für Gläubige aus aller Welt so besonders?

29.08.2026

Himalaya-Sturzflut: Über 500 Tote, deutsche Familie gerettet
Lage im Katastrophengebiet

Himalaya-Sturzflut: Über 500 Tote, deutsche Familie gerettet

Nach der Sturzflut im Himalaya steigt die Zahl der Toten. Noch immer werden rund 2.500 Menschen vermisst - aber eine deutsche Familie ist in Sicherheit. Nun droht eine weitere Gefahr in der Region.

28.08.2026