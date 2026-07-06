Mega-Sturm in Mikronesien

Supertaifun «Bavi» trifft Pazifikinsel Rota mit voller Wucht

Wieder trifft ein massiver Sturm ein US-Außengebiet im Pazifik. Mit enormen Windgeschwindigkeiten hat Supertaifun «Bavi» die Marianen erreicht. Die Behörden rechnen mit schweren Verwüstungen.

Ein Satellitenbild zeigt Supertaifun «Bavi». Foto: Uncredited/NOAA/AP/dpa
Ein Satellitenbild zeigt Supertaifun «Bavi».

Rota/Guam (dpa) - Ein Supertaifun der höchsten Kategorie hat die Pazifikinsel Rota mit voller Wucht getroffen. Das Auge von «Bavi» zog am frühen Morgen (Ortszeit) direkt über die zu den Nördlichen Marianen gehörende Insel in Mikronesien hinweg. Die Marianen sind ein US-Außengebiet. Der US-Wetterdienst warnte vor einer «extrem gefährlichen und lebensbedrohlichen Situation». Die Behörde sprach von «großflächig zerstörerischen Winden» von mehr als 240 Kilometern pro Stunde.

Nach Angaben der Einsatzleitung auf der nur 50 Kilometer entfernten Insel Guam zieht der Sturm mit rund 15 Kilometern pro Stunde weiter in westnordwestlicher Richtung. Die Behörden rechnen mit schweren Gebäudeschäden, umgestürzten Bäumen und großflächigen Stromausfällen. Viele Menschen in der Region leben in einfachen Holz- und Wellblechhäusern.

«Lage sieht düster aus»

Der Meteorologe Landon Aydlett vom National Weather Service sagte dem US-Sender NPR: «Das ist ein Supertaifun von enormer Stärke, und für jede Insel, die einen direkten Treffer abbekommt, (...) sieht die Lage sehr düster aus.» Für Rota werde es «wahrscheinlich nahezu katastrophal». Er appellierte an die Bevölkerung: «Die Menschen müssen dort bleiben, wo sie sind.»

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Auch für die Inseln Guam, Tinian und Saipan gibt es weiterhin Taifun-Warnungen. Die Behörden warnen vor Sturmfluten, meterhoher Brandung und gefährlichen Überschwemmungen. Die Gouverneurin von Guam, Lou Leon Guerrero, rief die Bevölkerung auf: «Bleiben Sie in Ihren Häusern, fahren Sie nicht auf den Straßen und halten Sie sich vom Wasser fern.»

Erinnerungen an Sturm Sinlaku

Besonders angespannt ist die Lage, weil viele Menschen auf den Nördlichen Marianen noch immer unter den Folgen des Supertaifuns Sinlaku leiden, der die Region im April verwüstet hatte. Nach Angaben des Wetterdienstes sind Notunterkünfte vielerorts nahezu ausgelastet. Auf Saipan und Tinian mussten Menschen teilweise abgewiesen werden. Bereits vor dem Eintreffen des Sturmzentrums wurden auf Guam Stromausfälle gemeldet, Flüge gestrichen und der Hafenbetrieb eingestellt.

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