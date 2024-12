Sydney bereitet sich auf Mega-Feuerwerk vor

Sydney (dpa) - Noch während in der australischen Metropole Sydney die Vorbereitungen für das gigantische Silvesterfeuerwerk auf Hochtouren liefen, haben sich viele Schaulustige schon seit dem Morgen die besten Plätze gesichert. Rund um das Hafenviertel mit der Harbour Bridge und dem ikonischen Opernhaus bezogen Tausende schon viele Stunden vor dem Lichtspektakel bei bestem Wetter Stellung - ausgerüstet mit Picknickdecken, Campingstühlen und Zelten. In Down Under ist derzeit Sommer. Als besonders gute Standorte gelten die Royal Botanic Gardens sowie das Gelände direkt um das Opernhaus.