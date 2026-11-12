Drei Verletzte

Tatverdächtiger stellt sich nach Fahrt in Menschengruppe

Absicht oder Unfall? In der Region Hannover rast ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe. Die Polizei richtet eine Mordkommission ein. Die Hintergründe werfen zunächst noch Fragen auf.

Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei hat Spuren vor Ort gesichert.

Ronnenberg (dpa) - Bei der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe sind im niedersächsischen Ronnenberg in der Nähe von Hannover drei Männer verletzt worden. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Ein 19 Jahre alter Mann trug bei der Tat am Mittwochabend schwere Verletzungen davon, ein ebenfalls 19-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige, ein 22-jähriger Mann, habe sich am frühen Donnerstagmorgen auf einer Wache in Wuppertal gestellt, teilte die Polizei mit. Er sei vorläufig festgenommen worden. Die Ermittler gehen demnach von einer vorsätzlichen Tat aus und ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, der Wagen sichergestellt.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Angriff mit dem Auto ereignete sich der Polizei zufolge am späten Mittwochabend gegen 22.00 Uhr im Ortsteil Empelde, als der 22-Jährige mit einem SUV mit hohem Tempo in die Personengruppe fuhr. Anschließend flüchtete er. 

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Die Hintergründe der Fahrt werfen zunächst noch Fragen auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Hintergründe der Fahrt werfen zunächst noch Fragen auf.

Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Möglicherweise habe der Autofahrer absichtlich gehandelt, nachdem es zuvor Streit zwischen einzelnen Personen gegeben hat, hieß es. Die näheren Umstände sind aber noch unklar.

Ähnlicher Fall in Neustadt am Rübenberge

Bereits Ende Oktober war es im ebenfalls in der Region Hannover gelegenen Neustadt am Rübenberge zu einer ähnlichen Tat gekommen, als ein Fahrer sein Auto gezielt in eine kleine Menschengruppe gesteuert hatte. Dabei wurden ebenfalls mehrere Menschen verletzt. In diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Beteiligten kannten. Nach Polizeiangaben gehören sie Großfamilien an.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es laut Polizei keinen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Es bestehe nach aktueller Einschätzung der Polizei auch keine weitere Gefahr für die Bevölkerung. Polizeibeamte seien in Empelde und Umgebung präsent und stünden als Ansprechpartner zur Verfügung.

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Ronnenberg hat sich der Tatverdächtige in Wuppertal der Polizei gestellt. Foto: Uncredited/dpa
Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in Ronnenberg hat sich der Tatverdächtige in Wuppertal der Polizei gestellt.

In Ronnenberg war die Polizei in der Nacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr leuchtete den Unfallort aus, damit Spuren gesichert werden konnten. Auch erste Zeugen wurden noch am Ort vernommen.

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