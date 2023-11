Tausende bestaunen Aufblasen von Thanksgiving-Ballons

New York (dpa) - Tausende Menschen haben in New York das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die alljährliche Thanksgiving-Parade bestaunt. In den Straßen rund um das American Museum of Natural History am Central Park in Manhattan nahmen am Mittwoch viele Comic-Figuren und zahlreiche andere Wesen, Herzen, Kugeln und Sterne langsam Form an, aus schlappen Planen wurden riesige Figuren.