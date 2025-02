Teure beste Aussicht - New Yorks Wolkenkratzer im Wettbewerb

New York (dpa) - Das Besonderste an der vielleicht besondersten Stadt der Welt mag die Art und Weise sein, wie sie in den Himmel gewachsen ist. Ob man auf New York zufliegt oder sich Manhattan mit dem Auto nähert: Die Metropole türmt sich in 3D vor einem auf wie sonst keine Stadt. 541 Meter ragt die höchste Gebäudespitze zwischen Hudson und East River in den Himmel.