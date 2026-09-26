Hochwasser

Thailand: Überschwemmungen legen Millionenstadt Bangkok lahm

30 Zentimeter Regen innerhalb von 48 Stunden: Warum das Leben in Bangkok still steht.

Starkregen hat die thailändische Hauptstadt lahmgelegt. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa
Starkregen hat die thailändische Hauptstadt lahmgelegt.

Bangkok (dpa) - Starkregen und Überschwemmungen haben die thailändische Hauptstadt Bangkok weitgehend lahmgelegt. Alle 50 Bezirke des Großraums seien zum Katastrophengebiet erklärt worden, berichten thailändische Medien. Innerhalb von 48 Stunden seien rund 30 Zentimeter Regen gefallen.

Überschwemmungen haben Bangkok weitgehend lahmgelegt. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa
Überschwemmungen haben Bangkok weitgehend lahmgelegt.

Behörden hätten Tempel und Schulen in der Hauptstadt zu Notunterkünften umfunktioniert, berichtet der Sender Thai PBS. In vielen Teilen der Stadt kam der Straßenverkehr zum Erliegen. Bis einschließlich Sonntag wird mit weiteren starken Regenfällen gerechnet.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien angewiesen worden, am Montag und Dienstag von zu Hause aus zu arbeiten, berichtet Thai PBS. Auch die Schulen blieben geschlossen, berichtet die Zeitung «Khaosod».

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