Monarchie

Thailands Prinzessin Bha gestorben

Thailands Prinzessin Bha ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Der beliebte Adelsspross lag seit Ende 2022 im Koma.

Prinzessin Bha lag dreieinhalb Jahre im Koma. In Thailand war sie sehr beliebt. (Archivbild) Foto: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Prinzessin Bha lag dreieinhalb Jahre im Koma. In Thailand war sie sehr beliebt. (Archivbild)

Bangkok (dpa) - Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha ist tot. Sie sei am Donnerstagabend (Ortszeit) friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok gestorben, teilte der Palast mit. Die 47-jährige älteste Tochter von König Maha Vajiralongkorn, in Thailand liebevoll Bha genannt, war im Dezember 2022 nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Seitdem lag sie im Koma. Ihr Gesundheitszustand hatte sich im Mai deutlich verschlechtert. Ihren Ärzten zufolge litt sie an mehreren Infektionen in verschiedenen Organen.

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