The Cure begeistern Fans in London mit neuem Album

London (dpa) - Die britische Rockband The Cure ist in London für ihr erstes Studioalbum seit 16 Jahren euphorisch gefeiert worden. Die Gruppe um Frontmann Robert Smith stellte das Werk «Songs Of A Lost World» bei einem Konzert vor, das live im Internet übertragen wurde. Vor rund 3.000 Zuschauern im historischen Troxy spielten The Cure das neue Album in voller Länge und wurden dafür vom Publikum mit Ovationen gefeiert.