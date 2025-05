Tief Henry vertreibt Hoch Quendolin - Temperatursturz

Offenbach (dpa) - Nach dem Sonnenglück am Feiertag 1. Mai erwartet Deutschland in den kommenden Tagen ein Temperatursturz. Am Donnerstag sorgte Hoch Quendolin noch für viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. «Aber Tief Henry steht über dem Nordmeer bereit, uns ab Freitag kalte und feuchte Luft aus dem Norden zu schicken», teilte Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.