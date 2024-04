Tiefs bringen Schauer und stürmische Böen

Offenbach (dpa) - Das Wetter in Deutschland bleibt in den nächsten Tagen nass, windig und wechselhaft. «Über Westeuropa und dem Atlantik tummeln sich diese Woche zahlreiche Tiefdruckgebiete, die ihre Wetterfronten zu uns schicken und so für unbeständiges Wetter mit Regen und Schauern sorgen», sagte Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach voraus.