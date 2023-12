Tierheime verzweifelt: Überfüllt und defizitär ins neue Jahr

Bonn (dpa) - Es gibt eine gute Nachricht, die aber eigentlich gar keine ist: Nach Weihnachten werden nicht mehr wie früher viele verschenkte Tiere ausgesetzt. So eine Abgabewelle wie kurz vor den langen Sommerferien gibt es nicht mehr, wie Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund sagt. Aber: Die Tierheime in Deutschland sind trotzdem voll. Dauerhaft voll. Und die Verantwortlichen frustriert.

So waren zum Beispiel während der Hochphase der Pandemie Hundeschulen geschlossen. «Also konnte keiner Hilfe kriegen, wenn er einen neuen Hund aufgenommen hat», erläutert Schröder. «So haben wir relativ viele gute, aber eben schlecht erzogene Hunde in Tierheimen.

Auch Hunde, die von Veterinärämtern ihren Besitzern entzogen werden, sind oft Dauergäste. «Erstmal kann das Tier nicht vermittelt werden, weil in der Regel der Besitzer dagegen klagt», sagt der Verbandspräsident. «Und selbst wenn die Freigabe geklärt ist: Wir haben Langsitzer in den Tierheimen, die friedlich, die wunderbar sind, aber zu einer Rasse gehören, die nicht in dem Bundesland, wo sie aufgefangen wurden, gehalten werden dürfen.»

Früher tauschten dann Tierheime in verschiedenen Regionen schon mal Tiere aus - aber jetzt seien eben alle voll. Dazu kommt: «Es fehlt die Qualifikation in den Tierheimen. Der Umgang mit schwierigen Hunden zum Beispiel ist in der üblichen Tierpflegeausbildung nicht drin», so der Präsident der Vereinigung mit 550 Tierheimen und Auffangstationen.