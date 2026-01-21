Bild
Brauchtum

Tiroler Schützenvereine lehnen Frauen am Gewehr klar ab

Zwei Kompanien wollen Frauen nicht nur mit Schnapsfässern, sondern auch mit Waffen aufmarschieren lassen. Doch der Vorstoß scheitert. Die Schützen sprechen von einem mutigen Festhalten an Traditionen.

Werden künftig auch Frauen Salutschüsse abgeben? (Archivbild) Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa
Werden künftig auch Frauen Salutschüsse abgeben? (Archivbild)

Innsbruck (dpa) - Die Schützenkompanien im österreichischen Bundesland Tirol wollen keine Frauen am Gewehr zulassen. Bei einer Abstimmung lehnten es knapp 87 Prozent der Stimmberechtigen ab, ihre jahrhundertealten männlich geprägten Traditionen zu ändern, wie aus einer Mitteilung des Dachverbandes hervorgeht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Somit dürfen Frauen bei den traditionellen Auftritten der bewaffneten Brauchtumsvereine auch weiterhin nur als Marketenderinnen mit Schnapsfässern mitmarschieren, aber nicht mit Gewehren. Die Teilnahme an Wettschießen und die Mitarbeit in den Vereinen war den für die Versorgung der Truppe zuständigen Marketenderinnen hingegen schon bisher erlaubt.

In Tirol gibt es 235 Tiroler Schützenkompanien mit insgesamt rund 14.000 Mitgliedern. Etwa 1.800 davon sind weiblich. Zwei Kompanien hatten gefordert, auch Frauen mit dem Gewehr ausrücken zu lassen. Es folgte ein monatelanger Diskussionsprozess und eine Abstimmung.

Oberster Schütze: Wir stehen zu unserer Identität

«Wir haben den Mut, zu unserer gewachsenen Identität zu stehen und geschlossen nach außen aufzutreten», sagte Thomas Saurer, Landeskommandant des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, zum Ergebnis. Es gehe um das Erscheinungsbild der Schützen, und nicht um Gleichberechtigung. Frauen dürften ohnehin alle Vereinsfunktionen ausüben, erklärte Saurer in einer Mitteilung.

Die Tiroler Schützen entstanden im Spätmittelalter und dienten der Verteidigung der bäuerlichen Bevölkerung. Im 18. und 19. Jahrhundert seien Marketenderinnen als wichtiges Element der Truppen hinzugekommen, heißt es in einem Dokument des Dachverbandes zum jüngsten Diskussionsprozess. «Damit entstand eine bewusste Rollenkomplementarität: Der Schütze als Verteidiger. Die Marketenderin als Bewahrerin», heißt es. 

Historisch betrachtet waren die Rollen jedoch nicht immer eindeutig verteilt. In vergangenen Jahrhunderten haben einige Frauen an Aufständen und Kämpfen teilgenommen und teils auch Schützen-Einheiten angeführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Hoheiten feiern Brauchtum im Biebricher Schloss
Traditionen

Hessens Hoheiten feiern Brauchtum im Biebricher Schloss

Weinköniginnen, Rosenkavaliere und Blumenköniginnen aus ganz Hessen werden von Ministerpräsidenten und seiner Gattin feierlich empfangen. Warum der Regierungschef Brauchtum als wichtig ansieht.

22.11.2025

Darum steigt am 11.11. im Südwesten nicht die große Party
Brauchtum

Darum steigt am 11.11. im Südwesten nicht die große Party

Kleine Rituale statt großer Party: Im Südwesten beginnt die Fasnacht erst im Januar – der 11.11. bleibt meist ein Tag für kleinere Traditionen.

11.11.2025

Mit diesen Traditionen feiern die Hessen Ostern
Brauchtum

Mit diesen Traditionen feiern die Hessen Ostern

Ob Osterfeuer, Feuerräder oder Eier-Weitwurf: In Hessen haben viele Regionen und Orte ihre ganz eigenen Bräuche zum Osterfest.

13.04.2025

Brennkunst, Glockenguss und Glockenmusik als Kulturerbe
Brauchtum

Brennkunst, Glockenguss und Glockenmusik als Kulturerbe

Das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes ist um Beiträge aus Baden-Württemberg erweitert worden. Es geht um Handwerk und Musik.

26.03.2025

Pferderennen und Fuchsjagd

Englands tierische Traditionen in der Kritik

Nach dem Tod dreier Pferde wird die Kritik am Hindernisrennen von Aintree wieder lauter. Auch andere beliebte Traditionen haben es in Großbritannien zunehmend schwer. Der Graben wird immer größer.

17.04.2023