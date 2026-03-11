NRW-Ministerpräsident

Tochter Clementine da - Wüst wieder Vater geworden

Vaterfreuden bei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Tochter Clementine ist da.

Hendrik Wüst (CDU) und seine damals noch schwangere Frau Katharina bei der Gala «Ein Herz für Kinder» (Archivfoto) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Düsseldorf (dpa) - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Katharina hat Tochter Clementine zur Welt gebracht, wie der dpa aus dem Umfeld der Familie bestätigt wurde. «Alle sind wohlauf, überglücklich und genießen die erste Zeit des Kennenlernens», hieß es weiter. 

Wüst hatte am Mittwochmorgen bei Instagram ein Bild gepostet, das Töchterchen Philippa (4) für ihre kleine Schwester gemalt hat. Man sieht darauf zwei Mädchen an einem Feuer. Wüst schrieb dazu: «Am Feuer sitzen. Nah beieinander. Vielleicht ist Familie genau das: ein kleines Lagerfeuer, um das man zusammenkommt. Es spendet Wärme, Licht, Geborgenheit - und einen Platz für alle. Jetzt sitzt die kleine Schwester mit am Feuer.»

Wüst und seine Frau waren vor fast genau fünf Jahren zum ersten Mal Eltern geworden. Tochter Philippa wurde Ende März 2021 geboren. Die Familie pendelt zwischen Rhede im Münsterland und Düsseldorf.

