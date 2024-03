Tochter Quecksilber gespritzt - Angeklagter gesteht

Mit angeklagt ist eine 34-Jährige, die zum Tatzeitpunkt die Lebensgefährtin des 30-Jährigen war. Dem Altenpfleger und der Rettungssanitäterin wird gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen. Die Frau bestritt zum Prozessauftakt ebenfalls die Tat. Am 24. Juli sollen beide über eine Kanüle dem Mädchen Quecksilber in den linken Fuß und rechten Knöchel gespritzt haben. An diesem Nachmittag durfte der Vater das Kind im Rahmen des Umgangsrechts für einen Nachmittag zu sich holen. Das Kind schwebte in Lebensgefahr, verbrachte viel Zeit auf der Intensivstation und leidet heute noch unter den gesundheitlichen Folgen.