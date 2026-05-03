Absturz

Tod am Wasserfall – Hund mit GPS-Tracker hilft bei Suche

Ein Deutscher geht in Österreich mit seinem Hund auf Wanderung und kehrt nicht zurück. Dank der Standortdaten des Tieres wird der Wanderer gefunden, doch die Retter können nichts mehr für ihn tun.

Der Mann stammte aus dem Landkreis Northeim in Niedersachsen. (Archivbild) Foto: Matthias Röder/dpa
Der Mann stammte aus dem Landkreis Northeim in Niedersachsen. (Archivbild)

Bludenz (dpa) - Ein Wanderer aus Niedersachsen ist bei einem Wasserfall im österreichischen Bundesland Vorarlberg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Hund des 65-Jährigen mit einem GPS-Gerät ausgestattet. So konnte der Mann aus dem Landkreis Northeim geortet werden.

Der Deutsche machte Urlaub in Außerbraz in der Nähe von Bludenz. Am Samstag machte er sich mit seinem Hund zu einer zweistündigen Wanderung auf. Als der Mann nicht zurückkehrte, lokalisierte seine Ehefrau den Hund über dessen GPS-Tracker.

Polizei geht von Sturz bei Wasserfall aus

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Der Besitzer der Ferienwohnung, in der der Mann wohnte, nutzte die aufgezeichneten Standortdaten, um nach dem Vermissten zu suchen. Er fand in schließlich reglos am Fuß eines Wasserfalls. Die Polizei geht davon aus, dass der Wanderer dort abgestürzt war.

Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zur Fundstelle geflogen. Er konnte nur den Tod des Mannes feststellen.

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