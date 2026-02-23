Vergiftung im Türkei-Urlaub

Tod von Familie in Istanbul – Prozess beginnt im April

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul beginnt im April der Prozess. Sechs Angeklagte müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Der Urlaub der Familie in Istanbul endete in einer Katastrophe. (Archivbild) Foto: Ahmed Deeb/dpa
Der Urlaub der Familie in Istanbul endete in einer Katastrophe. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Im Fall der im Türkeiurlaub vergifteten Familie aus Hamburg steht ein Prozessdatum fest. Auftakt des Verfahrens in Istanbul sei am 21. April, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das zuständige Gericht habe die Anklageschrift angenommen. Der Vater des gestorbenen Mannes will den Prozessauftakt persönlich verfolgen, wie er der Deutschen Presse Agentur sagte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Insgesamt müssen sich Anadolu zufolge sechs Angeklagte vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Personen bewusste fahrlässige Tötung vor, darunter sind Verantwortliche einer Schädlingsbekämpfungsfirma und der Hotelmanager. Für sie fordert die Staatsanwaltschaft Anadolu zufolge zwischen zwei Jahren und acht Monaten und mehr als 22 Jahren Haft. Für einen Hotelangestellten werden demnach bis zu 15 Jahren Haft gefordert. 

Wegen Übelkeit im Krankenhaus behandelt

Vater, Mutter und die zwei kleinen Kinder aus Hamburg waren Mitte November im Istanbul-Urlaub mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden und gestorben. Zunächst hatten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Todesursache war jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid zur Schädlingsbekämpfung, wie ein Gutachten später feststellte. 

Berichten zufolge hatte das Unternehmen, das die Schädlingsbekämpfung durchgeführt hatte, keine Genehmigung. Das Schicksal der Familie, die aus der Türkei stammt, hatte für große Bestürzung gesorgt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tod von Familie in Istanbul - Anklage fordert Haftstrafen
Vergiftung im Türkei-Urlaub

Tod von Familie in Istanbul - Anklage fordert Haftstrafen

Der Istanbul-Urlaub einer Hamburger Familie endete in einer Katastrophe. Die ganze Familie wurde durch ein Insektizid im Hotel vergiftet. Doch wer ist verantwortlich?

04.02.2026

Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung
Schädlingsbekämpfung im Hotel

Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung

Zuerst vermuteten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung bei der Hamburger Familie. Ein Gutachten stellt nun klar: Eine Vergiftung durch Insektizide im Hotel ist die Ursache.

27.11.2025

Fall von Hamburger Familie wirft Licht auf Tod von Studentin
Türkei

Fall von Hamburger Familie wirft Licht auf Tod von Studentin

Ermittler vermuten eine Vergiftung durch Chemikalien als Grund für den Tod der Hamburger Familie in Istanbul. Das könnte kein Einzelfall sein, wie das Schicksal einer deutschen Studentin nahelegt.

19.11.2025

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel vergiftet
Türkei

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel vergiftet

Zwei kleine Kinder und ihre Eltern sterben im Türkei-Urlaub. Es gibt mehrere Festnahmen - und nun ein vorläufiges Gutachten, das einige Verdächtige entlasten könnte.

18.11.2025

Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel
Lebensmittelvergiftung?

Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel

Was führte zum Tod der Hamburger Familie im Türkeiurlaub? Die Behörden nehmen Proben und versiegeln ein Hotel - und es gibt mehrere Festnahmen.

16.11.2025