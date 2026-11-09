Todesschütze von Krakau kann noch nicht vernommen werden

Krakau (dpa) - Nach dem Anschlag mit sechs Toten und vielen Verletzten im polnischen Krakau geht das Rätselraten um die Motive des Täters weiter. Aufgrund der Schwere des Verbrechens ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorismus gegen den 24-jährigen Polen, der verdächtigt wird, zuvor auch seine Schwester und beide Eltern erschossen zu haben. Wegen der landesweiten Staatstrauer änderten Radio- und Fernsehsender ihr Programm und strichen Unterhaltungssendungen, Theater sagten ihre Vorführungen ab und Konzerte wurden mit einer Schweigeminute begonnen.

Im Zentrum der zweitgrößten polnischen Stadt legten Menschen Kerzen und Blumen nieder. Auch Solidaritäts-Karten mit der französischen Aufschrift «Je suis Krakow» (Ich bin Krakau) waren zu sehen. Für Montagabend ist eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. «Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird», appellierte Bürgermeister Lukasz Gibala in sozialen Medien.

Zustand des Schützen ist kritisch

Der bewaffnete Angreifer hatte am Samstag auf dem Marktplatz von Krakau (Krakow) aus einem fahrenden Auto heraus sechs Menschen erschossen. Zudem wurden später die Leichen der drei Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden.

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Den Zustand des Mannes, der auf der Flucht mit seinem Auto einen Unfall baute und bei der Überwältigung durch Polizisten schwer verletzt wurde, beschrieb die Staatsanwaltschaft als kritisch. Sollte er überleben, werde man über weitere Schritte wie eine Vernehmung entscheiden, hieß es.

Tat von «terroristischem Charakter»

Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem «terroristischen Charakter» der Tat.

Die Spurensicherung ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der Nachrichtenagentur PAP, ein Opfer sei im Inneren eines Geschäfts getötet worden, ein weiteres am Eingang eines Ladens und ein drittes in der Nähe der Marienkirche, wo sich die Stellplätze für die bei Touristen beliebten Pferdekutschen befinden. Drei weitere Menschen - bei denen es sich allem Anschein nach ebenfalls um Zufallsopfer handelte - seien an einer Straßenkreuzung am Rande des Marktplatzes (Rynek Glowny) getötet worden.

Ausländer unter Toten und Verletzten

Unter den Toten sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Unter den zahlreichen Verletzten sind auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.