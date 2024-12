Todesschütze von Manhattan soll Manifest geschrieben haben

New York (dpa) - Der entscheidende Tipp kam per Telefon aus einem Schnellrestaurant: Fünf Tage nach den tödlichen Schüssen auf den Chef eines amerikanischen Versicherungskonzerns mitten in New York ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Gegen den laut Medien aus reichem Hause stammenden Mann wurde inzwischen Mordanklage erhoben.