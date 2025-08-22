Kriminalität Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt? 22.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Alex Talash/dpa Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig Bluttat im Sauerland: In Menden fallen am Freitag Schüsse. Ein Mensch stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wird verletzt. Der Täter ist auf der Flucht. vor 1 Stunde Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen im Sauerland vor 2 Stunden Auch Hubschrauber im Einsatz Tamm: Opfer lebensgefährlich verletzt - Täter auf Flucht Noch ist völlig unklar, was genau passiert ist: Im Kreis Ludwigsburg sucht die Polizei nach einem Täter, der mehrfach geschossen hat. Ein Mensch wurde dabei lebensgefährlich verletzt. 12.05.2025 Zwei Menschen sterben Tödliche Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht Zwei Männer werden im hessischen Bad Nauheim durch Schüsse getötet. Die Ermittler gehen von persönlichen Motiven aus. 20.04.2025 Kriminalität Tödliche Schüsse in Bielefeld - Polizei sucht Täter Mitten in der Bielefelder Fußgängerzone wird ein 38 Jahr alter Mann niedergeschossen. Über die kaltblütige Tat dringen zunächst wenig Informationen nach außen. Das Opfer soll ein Ex-Boxer sein. 10.03.2024