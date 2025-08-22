Kriminalität

Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?

Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden. Foto: Alex Talash/dpa
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig
Kriminalität

Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig

Bluttat im Sauerland: In Menden fallen am Freitag Schüsse. Ein Mensch stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wird verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

vor 1 Stunde

Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen im Sauerland

vor 2 Stunden

Tamm: Opfer lebensgefährlich verletzt - Täter auf Flucht
Auch Hubschrauber im Einsatz

Tamm: Opfer lebensgefährlich verletzt - Täter auf Flucht

Noch ist völlig unklar, was genau passiert ist: Im Kreis Ludwigsburg sucht die Polizei nach einem Täter, der mehrfach geschossen hat. Ein Mensch wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

12.05.2025

Tödliche Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht
Zwei Menschen sterben

Tödliche Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht

Zwei Männer werden im hessischen Bad Nauheim durch Schüsse getötet. Die Ermittler gehen von persönlichen Motiven aus.

20.04.2025

Tödliche Schüsse in Bielefeld - Polizei sucht Täter
Kriminalität

Tödliche Schüsse in Bielefeld - Polizei sucht Täter

Mitten in der Bielefelder Fußgängerzone wird ein 38 Jahr alter Mann niedergeschossen. Über die kaltblütige Tat dringen zunächst wenig Informationen nach außen. Das Opfer soll ein Ex-Boxer sein.

10.03.2024