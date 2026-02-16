Österreich

Tödlicher Rodelunfall - Mädchen fuhren auf Skipiste

Eine Schülerin aus München ist tot, eine zweite liegt schwer verletzt in einer Klinik: Für die beiden 13-Jährigen endete ein Skilager in Österreich tragisch. Nun nennt die Polizei neue Erkenntnisse.

Die 13-Jährigen waren mit einer Schülergruppe in Österreich. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die 13-Jährigen waren mit einer Schülergruppe in Österreich. (Symbolbild)

Salzburg (dpa) - Nach einem Rodelunfall mit einer toten und einer schwer verletzten Schülerin aus München hat die österreichische Polizei neue Details zu dem Unglück mitgeteilt. Die beiden 13-Jährigen seien auf einer Skipiste gefahren statt auf der dafür vorgesehenen Rodelbahn, bestätigte eine Polizeisprecherin in Salzburg der Deutschen Presse-Agentur.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Schülerinnen hätten am Donnerstag die Rodelbahn verlassen und sich mit ihrem Schlitten auf die Piste begeben, hieß es von den Rauriser Hochalmbahnen. Es handle sich um einen steilen Hang, sagte Wolfgang Hofer, einer der Seilbahn-Vorstände, der dpa.

Mädchen kamen nicht zu vereinbartem Treffpunkt auf der Rodelbahn

Die Mädchen waren mit einer Schülergruppe im Rahmen eines Wintersport-Aufenthaltes in dem Skigebiet im Bundesland Salzburg. Ob die beiden versehentlich oder absichtlich auf die rot markierte - also mittelschwere - Piste gerieten, sei unklar, sagte die Polizeisprecherin. Sie seien mit ihrem Schlitten nicht zu einem vereinbarten Treffpunkt auf der Rodelbahn gekommen, sagte sie.

Die Schülerinnen kamen von der Piste ab und prallten gegen einen Baum. Eine 13-Jährige stürzte meterweit im steilen Wald ab. Sie starb in einer Klinik in Salzburg an ihren schweren Verletzungen. Die andere Schülerin wurde ebenfalls schwer verletzt nach in ein Krankenhaus nach Schwarzach geflogen. Ihr Zustand sei weiterhin stabil, sie werde aber wohl noch einige Tage im Schwarzach verbringen müssen, sagte ein Kliniksprecher der dpa.

«Es ist sehr tragisch», sagte Wolfgang Hofer, einer der Vorstände der Hochalmbahnen, der dpa. Das Seilbahnunternehmen drückte den Angehörigen in einer Stellungnahme sein Mitgefühl aus. Der Rettungseinsatz sei unmittelbar nach dem Unfall in Gang gesetzt worden, hieß es darin. Notarzthubschrauber hätten die Mädchen in die Krankenhäuser transportiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Kinder bei Schlittenunfällen gestorben
Unglücke

Zwei Kinder bei Schlittenunfällen gestorben

Ein Junge wird in Mecklenburg-Vorpommern auf einem selbstgebastelten Schlitten hinter einem Auto hergezogen - dann kommt es zu einem Unglück. Auch in Österreich passierte ein tödlicher Rodelunfall.

15.02.2026

13-Jährige stirbt bei Rodelunfall - Mitschülerin verletzt
Österreich

13-Jährige stirbt bei Rodelunfall - Mitschülerin verletzt

Eine Schülergruppe aus München verbringt Zeit in den österreichischen Bergen. Zwei 13-jährige Mädchen kommen bei einem Rodelausflug von der Piste ab. Der Unfall endet tragisch.

15.02.2026

Neunjähriges Mädchen stirbt nach Unfall in Offenbach
Tödlicher Verkehrsunfall

Neunjähriges Mädchen stirbt nach Unfall in Offenbach

Nach dem schweren Unfall in Offenbach ist nun auch ein neunjähriges Mädchen gestorben. Eine 88-Jährige kämpft weiterhin ums Überleben.

01.12.2025

Unfall mit Alkohol beim Rodeln - Deutscher stirbt
Schlittenfahren

Unfall mit Alkohol beim Rodeln - Deutscher stirbt

Es war ein feuchtfröhlicher Ausflug unter Freunden auf eine Skihütte. Für einen Mann aus Baden-Württemberg endete er tödlich.

23.02.2025

Angriff im Elsass: Schülerin nach Herzstillstand tot
Frankreich

Angriff im Elsass: Schülerin nach Herzstillstand tot

Ein Angreifer geht im Elsass mit einem Messer auf zwei Mädchen los. Die beiden werden leicht verletzt. Eine andere Schülerin erleidet währenddessen einen Herzstillstand und stirbt.

19.04.2024