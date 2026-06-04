Auf einem Truppenübungsplatz

Tödlicher Unfall bei GSG 9: Polizist vertauschte Munition

Neue Details nach dem Tod eines Bundespolizisten bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos: Die Ermittler gehen von einem fatalen Vertauschen von Munition aus. Es gibt Ermittlungen.

Der Bundespolizist kam bei einem Schießtraining ums Leben. (Symbolbild) Foto: Markus Scholz/dpa
Der Bundespolizist kam bei einem Schießtraining ums Leben. (Symbolbild)

Lübeck/Oldenburg (dpa) - Nach dem Tod eines Angehörigen von Spezialkräften der Bundespolizei bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein laufen Ermittlungen gegen einen Beamten wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Angehörige der GSG 9 mutmaßlich beim Laden einer für die Übung vorgesehenen Waffe Übungsmunition mit scharfer Munition vertauscht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Während der anschließenden mit Übungsmunition vorgesehenen Übung gab der Trainingsteilnehmer einen Schuss mit scharfer Munition ab.

Am Abend des 11. Mai wurde ein Polizist durch den Schuss auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt. Der Mann erlag trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort seinen Verletzungen.

Unfall vermutet

Erste Ermittlungserkenntnisse, die auf ein Unfallgeschehen hindeuteten, hätten sich konkretisiert, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Verfahren gegen den Beamten, der den Schuss abgegeben hat, sei noch nicht abgeschlossen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte nach dem Vorfall von einem sehr tragischen Unfall gesprochen. Die GSG 9 ist eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terrorismus.

Der Truppenübungsplatz Putlos der Bundeswehr unweit der Insel Fehmarn ist nach Angaben der Bundeswehr flach und nur leicht hügelig mit geringem Baumbestand. Er umfasst zudem Strandgebiete und Steilküsten. Hier können Einsatzkräfte demnach komplexe Lagen trainieren und verschiedene Schießtrainings absolvieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizist der GSG 9 bei Schießtraining tödlich verletzt
Auf einem Truppenübungsplatz

Polizist der GSG 9 bei Schießtraining tödlich verletzt

Bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos ist ein Angehöriger der Bundespolizei tödlich verletzt worden. Erste Hinweise deuten auf einen Unfall hin, doch viele Fragen bleiben offen.

12.05.2026

Ex-Polizist vor Gericht: Mord oder fahrlässige Tötung?
Bundespolizist angeklagt

Ex-Polizist vor Gericht: Mord oder fahrlässige Tötung?

In einem kleinen Dorf im Hochtaunuskreis wird eine Frau von ihrem Freund, einem Bundespolizisten, erschossen. Er sagt, es sei ein Unfall gewesen. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders.

09.09.2025

Bundespolizist soll Freundin erschossen haben: Prozessbeginn
Kriminalität

Bundespolizist soll Freundin erschossen haben: Prozessbeginn

In einem kleinen Dorf im Hochtaunuskreis ertönt an einem Frühlingsabend ein Schuss. Zeugen alarmieren den Notruf, doch die Rettungskräfte können der jungen Frau nicht mehr helfen.

29.04.2025

Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof - Polizist verletzt
Gewalt

Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof - Polizist verletzt

Eine Schlägerei am Wiesbadener Hauptbahnhof artet aus - am Ende wird auch ein Bundespolizist verletzt. Ein 20-Jähriger verliert bei der Festnahme das Bewusstsein.

24.01.2025

Ermittlungen

Brandstiftung auf früherem Truppenübungsplatz vermutet

Ein Brand in Butzbach hält die Feuerwehrleute weiter in Atem, der auffrischende Wind erschwert ihnen die Arbeit. Zudem befindet sich Munition auf dem Platz.

11.07.2023