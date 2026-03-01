Organisierte Kriminalität

Tonnenweise Kokain - Mutmaßlicher Drogenchef in Haft

Drei Jahre ermittelte die Polizei, dann erfolgte in der vergangenen Woche der Zugriff: In einer Villa in ein Ratingen wurde ein mutmaßlicher Drogenboss festgenommen.

In Ratingen hat die Polizei den mutmaßlichen Chef einer Bande von Drogenhändlern festgenommen. Er ist jetzt in U-Haft (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa
Düsseldorf (dpa) - In Ratingen hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenboss in seiner Villa festgenommen. Der 34-Jährige befinde sich jetzt in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf. Der Mann wird verdächtigt, einen international agierenden Drogenring geführt zu haben. Über mehrere Jahre soll die Bande mindestens zwölf Tonnen Kokain mit einem vermuteten Wert von rund 100 Millionen Euro aus Südamerika importiert haben. 

Nach einem Bericht von «Bild am Sonntag» wurden im Rahmen des Zugriffs 
16 Objekte durchsucht. In der Villa des deutschen Hauptbeschuldigten seien Luxusgüter im Wert von fast 800.000 Euro sichergestellt worden. Zudem seien bei nahen Verwandten des Mannes Immobilien für fast 15 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die Festnahme des 34-Jährigen erfolgte am vergangenen Dienstagmorgen durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei. 

«Drogenbarone sollten sich nicht zu sicher fühlen»

Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen. Vier bisher nicht gefasste Komplizen hätten auch in Serbien, Kanada und Montenegro agiert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte «Bild am Sonntag»: «Drogenbarone sollten sich nicht zu sicher fühlen. Vermögensarreste im Millionenbereich sind kein Zufall, sondern das Ergebnis harter, akribischer Ermittlungsarbeit. Wir treffen die dicken Fische dort, wo es weh tut – bei ihrem Geld, bei ihren Immobilien, bei ihrer Freiheit.»

Mutmaßlicher Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf gefasst
Drogenschmuggel

Mutmaßlicher Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf gefasst

Ermittlern des BKA geht ein mutmaßlicher Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf ins Netz. Er soll tonnenweise Heroin geschmuggelt haben.

15.08.2025

Ecuador liefert meistgesuchten Drogenboss an USA aus
Kriminalität

Ecuador liefert meistgesuchten Drogenboss an USA aus

Zusammen mit dem Sinaloa-Kartell sollen «Fito» und seine Bande Los Choneros tonnenweise Kokain in die USA geliefert haben. Nun wurde der Drogenboss ausgeliefert. Kommt er lebenslang hinter Gitter?

21.07.2025

USA bieten Millionen-Kopfgeld für mexikanischen Drogenboss
Kriminalität

USA bieten Millionen-Kopfgeld für mexikanischen Drogenboss

Ein mexikanisches Kartell schmuggelt tonnenweise Drogen in die USA. Auf die Ergreifung der Bosse setzen die USA nun eine hohe Belohnung aus.

15.04.2025

Schmuggel von 73 Tonnen Kokain nach Europa aufgeflogen
Festnahmen in Deutschland

Schmuggel von 73 Tonnen Kokain nach Europa aufgeflogen

Tonnenweise schafft eine Bande Kokain von Südamerika in die EU. Internationale Fahnder stoppen den Milliardenschmuggel, es gibt Festnahmen in Deutschland. Beteiligt sind Ermittler aus dem Südwesten.

16.03.2025

Drogenschmuggler am Frankfurter Flughafen festgenommen
Organisierte Kriminalität

Drogenschmuggler am Frankfurter Flughafen festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogenschmuggler wird nach seiner Ankunft aus Kolumbien festgenommen. Er soll riesige Mengen Kokain in die EU geschmuggelt haben.

07.10.2024