Alterseinkünfte von Frauen niedriger als bei Männern

Wiesbaden (dpa) - Frauen in Deutschland sind auch im Alter finanziell meist schlechter gestellt als Männer. Mit Jahreseinkünften von im Durchschnitt 18.663 Euro brutto lagen Frauen im Alter ab 65 Jahren 2023 deutlich hinter gleichaltrigen Männern, die im Schnitt auf 25.599 Euro kamen. Das geschlechtsspezifische Gefälle bei den Alterseinkünften, auch «Gender Pension Gap» genannt, betrug damit 27,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.