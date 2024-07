Aus für Rangnick und Österreich: Türkei im Jubelrausch

Leipzig (dpa) - Das schnellste K.-o.-Runden-Tor bei einer Fußball-EM und wie entfesselt spielende Türken haben alle Träume von Geheimfavorit Österreich zerstört und die Rückkehr von Ralf Rangnick nach Leipzig zum Abend der großen Enttäuschung gemacht. Eingeleitet durch den Führungstreffer von Doppeltorschütze Merih Demiral nach 57 Sekunden verloren die hoch gehandelten Österreicher in einem mitreißenden Spiel mit 1:2 (0:1).

Um den Einzug ins EM-Halbfinale spielen nun die Türken und ihr Teenager-Star Arda Güler von Real Madrid am Samstag in Berlin gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten. Die Türkei steht erstmals seit 2008 wieder im Viertelfinale einer EM - damals war in der Vorschlussrunde gegen Deutschland Schluss.