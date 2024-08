Basketball-Gala im Hexenkessel: Deutschland Gruppen-Erster

Lille (dpa) - Die deutschen Basketballer haben sich mit einer Galavorstellung gegen Olympia-Gastgeber Frankreich den Gruppensieg gesichert und ihre Gold-Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Der Weltmeister gewann das mit Spannung erwartete Duell mit den Franzosen im Hexenkessel von Lille mit 85:71 (48:27) und schloss die Vorrunde damit ungeschlagen ab.

Vor 27.000 Zuschauern im ausverkauften Stade Pierre-Mauroy waren die beiden NBA-Profis Franz Wagner und Dennis Schröder mit je 26 Punkten die überragenden Akteure in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert. Vor allem defensiv zeigte Deutschland - bis auf eine kurze Phase im letzten Viertel - eine überragende Vorstellung und hielt die Auswahl um Wunderkind Victor Wembanyama in der ersten Halbzeit bei nur 27 Punkten.

«Wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht», resümierte Kapitän Schröder. «Das war ein sehr gutes Spiel von uns.» Besonders stolz war der Aufbauspieler, wie cool seine Mannschaft auf die lautstarken Fans der Franzosen und das ganze Umfeld reagiert hatte. «Wir haben es genossen», sagte Schröder zur Heim-Kulisse für den Gegner. «Viele ziehen da zurück, aber unser Team ist so aufgebaut, dass wir das positiv nehmen, sportlich nehmen und alles geben.»

Auslosung am Samstagabend

Auf wen die deutsche Auswahl im Viertelfinale am Dienstag in Paris trifft, entscheidet sich am späten Samstagabend. 45 Minuten nach dem letzten Vorrundenspiel zwischen Serbien und dem Südsudan (21.00 Uhr) findet in Lille die Auslosung der Viertelfinal-Partien statt.

Dabei werden die qualifizierten Teams in vier Töpfe verteilt. Mögliche deutsche Gegner sind derzeit noch Griechenland mit Giannis Antetokounmpo, Serbien mit Nikola Jokic oder der Südsudan. Topfavorit USA geht Deutschland zunächst aus dem Weg, wenn die NBA-Stars wie erwartet am Samstag ebenfalls ihre Gruppe gewinnen. Frühstens im Finale könnte es in diesem Fall zu einem Duell Deutschland gegen USA kommen.

Mega-Stimmung in Lille

Im Stadion von Lille herrschte eine unfassbare Stimmung. Als zehn Minuten vor Spielbeginn Schwimm-Star Leon Marchand im rund 200 Kilometer entfernten Paris auch noch seine nächste Goldmedaille gewann, rasteten die Zuschauer zum ersten Mal komplett aus. Schon eine Stunde vor der Partie hatten die Fans vor der umfunktionierten Fußball-Arena die Marseillaise angestimmt.

«Das sind die Duelle, für die wir Basketball spielen», hatte Schröder vor dem Duell gesagt. «27.000 Leute sind gegen dich. Es gibt nichts Besseres, als gegen den Favoriten in dessen Halle zu spielen», meinte der Point Guard. «Das wird eine Mega-Erfahrung. Da wird viel Feuer drin sein», hatte Center Daniel Theis prophezeit.

Dennis Schröder und Franz Wagner überragen

Und das deutsche Team hatte richtig Lust auf dieses Erlebnis und zeigte seine bislang beste Turnierleistung. Der Weltmeister war angefeuert von einem Teil des ebenfalls bereits für das Viertelfinale qualifizierten Frauen-Teams von Beginn an hellwach. Vor allem Schröder und Franz Wagner waren richtig heiß auf das Duell mit dem Gastgeber.

Die beiden NBA-Profis erzielten zusammen die ersten 18 Punkte der deutschen Mannschaft. Erst zum 19:16 traf in Isaac Bonga ein anderer deutscher Spieler von der Freiwurflinie. Nach dem ersten Viertel hatte sich Deutschland eine kleine Führung erarbeitet (24:18), auch weil Wembanyama bei den Franzosen zunächst kein entscheidender Faktor war und in den ersten zehn Minuten ohne Punkt blieb.

Basketballer wohnen im olympischen Dorf

Im zweiten Abschnitt drehte Deutschland dann richtig auf und führte die Franzosen phasenweise vor. In der Arena wurde es merklich ruhiger, zur Pause lag die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes unfassbare 21 Punkte in Führung (48:27).

Die kurzen Diskussionen um die Frage, ob die Basketballer in Paris im olympischen Dorf wohnen dürfen oder nicht, schienen Schröder und Co. eher angestachelt als gestört zu haben. Weit vor Spielbeginn hatte sich die Frage auch bereits geklärt: Die Basketballer dürfen im Athleten-Dorf wohnen.