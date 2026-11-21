München (dpa) - In der Debatte um Bayerns unter gesundheitlichen Problemen leidenden Offensivstar Jamal Musiala hat ein Vereinsmitglied auf der Jahreshauptversammlung die jüngsten Aussagen einiger Club-Spitzen kritisiert. Jonatan Hoffmann erklärte als letzter Redner des Tages vor den versammelten Mitgliedern, dass er Neurologe sei - und ein Patient wie Musiala in so einer Situation Unterstützung statt öffentlicher Zweifel brauche.

«Was aus meiner Sicht nicht hilfreich ist in so einer Situation, ist, ihn öffentlich anzuzählen, ihn öffentlich infrage zu stellen, ob er je wieder sein Niveau erreichen wird, so wie das Herr Dreesen, so wie das Herr Hoeneß und vor allem jetzt auf die Spitze getrieben gestern Herr Rummenigge getan hat», sagte Hoffmann. «Das hat mit dem vielbeschworenen "Mia san Mia" und der FC-Bayern-Familie aus meiner Sicht wenig zu tun.» Für seine Aussagen erhielt er lautstarken Beifall.

Debatte um Gesundheit und Gehalt von Musiala

Hoeneß und Rummenigge hatten vor dem Mitglieder-Konvent mit ihren Aussagen zu Musiala für Aufsehen gesorgt. Die Bayern-Granden äußerten Zweifel, wie gut der Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder werden wird.

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Dazu hatten sie die Frage aufgeworfen, was das für das Top-Gehalt des Offensivspielers bedeutet - ein einzigartiger Vorfall in der gern beschworenen Bayern-Familie. Das brisante Thema schnitt Präsident und Aufsichtsratschef Hainer in seiner Ansprache nicht an. So wurde die Musiala-Debatte zunächst nicht thematisiert - bis Hoffmann seine Rede hielt.

Das antwortete Präsident Herbert Hainer