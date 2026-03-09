Rasanter Preisanstieg

Bericht: G7-Staaten beraten über Freigabe von Öl-Notreserven

Es ist ein seltenes Kriseninstrument: Die G7-Finanzminister wollen einem Medienbericht zufolge angesichts der Öl-Preisexplosion eine Freigabe von Notreserven ausloten.

Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. (Archivbild)

London (dpa) - Die Finanzminister führender westlicher Industriestaaten (G7) werden einem Zeitungsbericht zufolge im Verlauf dieses Tages über eine mögliche Freigabe von Erdölreserven unter der Koordination der Internationalen Energieagentur (IEA) beraten. Ziel der Dringlichkeitssitzung sei es, den durch den Krieg im Nahen Osten ausgelösten rasanten Ölpreisanstieg abzufedern, berichtet die «Financial Times» unter Berufung auf G7-Vertreter.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Minister und IEA-Direktor Fatih Birol sollen demnach um 8.30 Uhr New Yorker Zeit (14.30 Uhr MEZ) telefonieren, um die Auswirkungen des Iran-Krieges zu erörtern. Wie die Zeitung weiter berichtet, hätten bereits drei G7-Staaten, darunter die USA, dem Vorschlag ihre Unterstützung zugesagt.

Die Mitgliedsstaaten der IEA, ein Interessenverband von Industriestaaten, halten strategische Reserven als Teil eines gemeinsamen Notfallsystems für Ölpreiskrisen. Aus dem Bericht der «Financial Times» geht weiter hervor, dass die USA eine gemeinsame Freigabe von 300 bis 400 Millionen Barrel (je 159 Liter) für angemessen halten. Dies würde 25 bis 30 Prozent der 1,2 Milliarden Barrel umfassenden Reserve bedeuten. 

Die Ölpreise setzten ihren Höhenflug wegen der sich verschärfenden Lage im Nahen Osten fort. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordsee-Sorte Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Nach dem Bericht der «Financial Times» sank er wieder, lag allerdings am Morgen mit etwa 108 Dollar immer noch 16 Prozent höher als am Freitag.

Freigabe der strategischen Ölreserven in Krisensituationen 

Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. Zu diesem Mittel wird selten gegriffen. In Deutschland wurden bisher viermal strategische Ölreserven freigegeben - jeweils auf Grundlage gemeinsamer Beschlüsse der IEA-Mitgliedsländer.

Öl-Notreserven im größeren Stil wurden zuletzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Jahr 2022 freigegeben. Ende März 2022 hatten die USA angekündigt, für die nächsten sechs Monate täglich durchschnittlich eine Million Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freigeben zu wollen. 

Anfang März 2022 hatte die IEA bekanntgegeben, dass ihre Mitgliedsländer insgesamt 60 Millionen Barrel Rohöl freigeben würden, um die Folgen des Ukraine-Kriegs an den Märkten abzumildern. Deutschland beteiligte sich daran mit einem geringen Teil seiner Erdölreserven.

Zuvor hatten die USA im November 2021 die Freigabe von Ölreserven in einer abgestimmten Aktion mit China, Indien, Japan, Südkorea und Großbritannien angekündigt. Hintergrund waren hohe Inflationsraten und gestiegene Benzinpreise. 

Die IEA-Mitglieder hatten zuvor während des Golfkriegs 1990/91, nach dem Hurrikan Katrina 2005 und beim Ausfall libyscher Ölexporte 2011 koordiniert Reserven freigegeben. 

Deutsche Reserven reichen für drei Monate

Deutschland hält strategische Ölreserven für mindestens 90 Tage, um Versorgungsstörungen auszugleichen. Mit diesen sogenannten strategischen Ölvorräten könnte laut Bundeswirtschaftsministerium für drei Monate ein vollständiger Ausfall aller Importe ausgeglichen werden. Verantwortlich ist der Erdölbevorratungsverband (EBV), der Rohöl und Mineralölerzeugnisse (Benzin, Diesel, Kerosin) lagert. 

Die Vorräte an Erdölerzeugnissen sind den Angaben zufolge über ganz Deutschland verteilt, das Rohöl wird demnach vorwiegend in Kavernen in Norddeutschland gelagert, von wo aus es über Pipelines oder auch per Schiff zur Verarbeitung in Raffinerien transportiert werden kann. 

Die Finanzierung der Ölbevorratung wird durch Pflichtbeiträge der Unternehmen sichergestellt, die Kraftstoffe, leichtes Heizöl oder Flugkraftstoff nach Deutschland einführen oder hierzulande herstellen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reiche will Kriseninstrument für Gasversorgung einführen
Diskussion um Gasspeicher

Reiche will Kriseninstrument für Gasversorgung einführen

Kommt eine strategische Gasreserve nach österreichischem Vorbild? Noch hat sich Ministerin Reiche nicht dafür entschieden. Aber sie plant eine besondere Absicherung für den Krisenfall.

18.02.2026

Fünf Staaten sanktionieren zwei israelische Minister
Gaza-Krieg

Fünf Staaten sanktionieren zwei israelische Minister

Mehrere Regierungen hatten Israel wegen des Vorgehens im Gaza-Krieg und im Westjordanland mit scharfen Reaktionen gedroht - nun handeln sie. Es trifft zwei Minister, die sich besonders radikal geben.

10.06.2025

Bericht: Mehrere Minister in Südkorea wollen zurücktreten
Krise in Südkorea

Bericht: Mehrere Minister in Südkorea wollen zurücktreten

Mehrere Minister wollen das Kabinett verlassen. Der Druck auf Präsident Yoon Suk Yeol nimmt damit weiter zu.

04.12.2024

US-Zeitung: Putin beauftragte Nawalnys Tod nicht direkt
Russland

US-Zeitung: Putin beauftragte Nawalnys Tod nicht direkt

Das Team und die Familie des in Haft gestorbenen Kreml-Gegners werfen Putin vor, den Oppositionellen getötet zu haben. Für eine direkte Anordnung soll es laut einem US-Medienbericht jedoch keine Hinweise geben.

27.04.2024

Finanzen

EU-Finanzminister beraten weiter zu Schuldenregeln

Seit Monaten pocht Bundesfinanzminister Lindner auf strenge und einheitliche Schuldenregeln für alle. Nun wackelt sein eigener Haushalt zuhause. Hat das Folgen für die Verhandlungen in Brüssel?

07.12.2023