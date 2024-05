Berichte: Hummels und Goretzka nicht im EM-Kader

Was macht Mats Hummels nach der Saison? Der Ex-Weltmeister könnte die Fußball-Schuhe an den Nagel hängen.

Beim Dortmunder Prestigeerfolg in München überragen die BVB-Innenverteidiger Hummels und Schlotterbeck. Ein Dortmund-Boss sieht in der Vorstellung des Duos auch eine Bewerbung in Richtung DFB.

Hummels und Co. überragen: BVB sieht «Signal» an Nagelsmann

Einige Namen der EM-Teilnehmer hatte der Deutsche Fußball-Bund in einer bislang einmaligen Kampagne in den vergangenen Tagen über verschiedene Medien und Plattformen bereits bekannt gegeben - Hummels (35/Borussia Dortmund) und Goretzka (29/FC Bayern) gehörten nicht dazu. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang für beide Personalien nicht vor.

Hummels, der bei der WM 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien den Titel gewonnen hatte, und Goretzka waren von Nagelsmann nicht für die Test-Länderspiele im vergangenen März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) berufen worden. Bei den ersten Partien mit dem neuen Bundestrainer im Herbst 2023 waren der Innenverteidiger und der Mittelfeldspieler noch dabei gewesen. Am 1. Juni spielt Hummels mit dem BVB in London im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.