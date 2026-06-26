Volkswagen

Bericht: VW will weitere 50.000 Stellen streichen

Laut einem Medienbericht plant VW drastische Einschnitte: Vier Werke in Deutschland stehen auf der Kippe, insgesamt könnten weltweit bis zu 100.000 Jobs wegfallen.

Der VW-Konzern will seinen Sparkurs offenbar verschärfen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der VW-Konzern will seinen Sparkurs offenbar verschärfen. (Symbolbild)

Wolfsburg (dpa) - Der VW-Konzern will einem Medienbericht zufolge seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant, berichtete das «Manager Magazin» unter Berufung auf Insider. Vier Werken in Deutschland drohe die Schließung. 

Die Pläne seien Teil des neuen Zielbilds 2030, das der Vorstand am Mittwoch behandelt habe. Das letzte Wort habe nun der Aufsichtsrat, der am 9. Juli darüber beraten solle.

Bei den vier Werken, die dem Bericht zufolge schließen könnten, handelt es sich um die VW-Werke in Hannover, Zwickau und Emden sowie den Audi-Standort Neckarsulm. Ein konkretes Datum für die Maßnahmen nannte das Blatt nicht. Dem Bericht zufolge könnten sie «mittelfristig» geschlossen werden.

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Bis mindestens 2030 gilt an den deutschen Konzernstandorten eine Beschäftigungssicherung, die mit der IG Metall vereinbart wurde. Bis 2030 hat Volkswagen bereits den Abbau von konzernweit 50.000 Stellen angekündigt, davon 35.000 bei der Kernmarke VW.

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