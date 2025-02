Meisterstück für WM-Gold: Preuß weint am Ziel ihrer Träume

Lenzerheide (dpa) - Franziska Preuß konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie am Ziel ihrer sportlichen Träume mit WM-Gold um den Hals die deutsche Nationalhymne hörte. Ergriffen vom größten Moment ihrer turbulenten Karriere wischte sich die 30-Jährige die Augen schnell wieder trocken und feierte dann mit dem Biathlon-Team in Lenzerheide ihr beeindruckendes Meisterstück. In der Schweiz krönte sich die Bayerin ungefährdet zur Weltmeisterin in der Verfolgung und feierte ihren ersten großen Titel in einem Einzelrennen.