Bundestrainer Klopp warnt Medien: «Dann bin ich weg»

Frankfurt/Main (dpa) - Jürgen Klopp ist direkt mit einer Warnung an die Medien in seinen neuen Job als Fußball-Bundestrainer gestartet. «Wenn ihr euch danebenbenehmt oder meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg», sagte Klopp bei seiner Vorstellung als Coach der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt am Main.

«Wenn ihr morgen sagt, der ist scheiße, dann bin ich weg», sagte der 59-Jährige und ergänzte, das müssten schon mehrere Kritiker sein, ein einzelner reiche da nicht. Er wolle dann auch keine Abfindung. «Ich mache das nicht gegen euch, sondern für euch.»

Klopp, der beim Deutschen Fußball-Bund einen Vertrag bis zum Sommer 2030 unterschrieb, hatte zuvor seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass bereits in den vergangenen Wochen über Details zu seinem neuen Job berichtet wurde.

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