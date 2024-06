Dänemark sucht gegen Deutschland den Sex-Appeal

Dortmund/München (dpa) - Mit zwei Menüschalen und einer zuckerfreien Cola in den Händen beantwortete Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand letzte Fragen zum erzitterten EM-Kracher gegen Deutschland. In der Münchner Nacht stutzte der ehemalige Coach des FSV Mainz 05 vor der Abfahrt mit dem Bus auf einmal.

«Chancenlos? Im Fußball? Natürlich haben wir eine Chance», antwortete Hjulmand auf eine entsprechende Frage eines Journalisten nach dem quälenden 0:0 gegen Serbien. «Deutschland ist klarer Favorit, aber wir haben eine super Mannschaft.» Beweisen müssen das die Dänen am Samstag (21.00 Uhr) im EM-Achtelfinale in Dortmund.

So super war die Mannschaft aber gegen taktisch und spielerisch limitierte Serben nicht. Und so super waren Spielmacher Christian Eriksen & Co. auch schon zuvor gegen England und Slowenien nicht gewesen. «Dänemark ist derzeit eine der unsexiesten Mannschaften der Endrunde», befand «B.T.» in der Heimat. Lokalversammlungen seien aufregender als die Vorstellungen der Offensive um Eriksens Manchester-United-Teamkollegen und 70-Millionen-Euro-Stürmer Rasmus Højlund.