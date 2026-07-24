Fußball-Nationalmannschaft

Klopp-Berater Kosicke erhält Job beim DFB-Team

Der wohl wichtigste Ratgeber des neuen Bundestrainers begleitet ihn auch in der Nationalmannschaft - und das in einer besonderen Rolle. Was Marc Kosicke dafür aufgeben wird.

Klopps bisheriger Berater Marc Kosicke übernimmt bei der Nationalmannschaft einen Posten im Trainerstab. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Klopps bisheriger Berater Marc Kosicke übernimmt bei der Nationalmannschaft einen Posten im Trainerstab. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Jürgen Klopps bisheriger Berater Marc Kosicke übernimmt eine besondere Aufgabe im Trainerstab des neuen Bundestrainers. Kosicke werde «Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation», sagte Klopp (59) bei seiner Vorstellung in Frankfurt/Main.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte, dass Kosicke kein Mitarbeiter des Deutschen Fußball-Bundes werde. Der 55-Jährige kümmere sich als «externer Mitarbeiter» unter anderem um «administrative Dinge» und «organisatorische Dinge für das gesamte Trainerteam». 

«Es war ganz klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind», sagte Neuendorf über Klopp und Kosicke. Der DFB-Boss bekräftigte, dass Kosicke «jeden Zugang im Verband» erhalten und eine «wichtige Schnittstelle in den Verband hinein» sein werde.

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Das gibt Kosicke für den neuen Job auf

Kosicke ist seit rund zwei Jahrzehnten der wohl wichtigste Ratgeber von Klopp. Laut der «Bild» werde er für seinen neuen Job bei der Nationalmannschaft als Geschäftsführer seiner Firma projectFIVE zurücktreten und auch nicht mehr als Berater für andere Trainer arbeiten.

Man müsse natürlich besser Fußball spielen, sagte Klopp: «Aber wir müssen auch ganz viele andere Dinge ändern. Da muss man Leute haben, die sich auch darum kümmern, mit mir gemeinsam.»

Im Idealfall, so Klopp, würden andere Topnationen in ein paar Jahren sagen: «Wir sollten es so machen wie die es beim DFB gemacht haben, die haben damals die richtigen Schlüsse aus der Situation gezogen. Und genau dafür ist die Situation jetzt da.»

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