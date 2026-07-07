Fußball-Weltmeisterschaft

Das war die WM-Nacht: USA mit Balogun raus, Spanien weiter

Nach Kanada und Mexiko ist auch der letzte Co-Gastgeber ausgeschieden. Spanien beendet die WM-Karriere von Ronaldo. Im Viertelfinale kommt es zu einem weiteren Europa-Duell.

Belgien ging früh in Führung und gewann das Achtelfinale verdient. Foto: Nick Didlick/AP/dpa
Belgien ging früh in Führung und gewann das Achtelfinale verdient.

Seattle (dpa) - Die von Präsident Donald Trump befeuerte Pathos-Party der USA hat bei der Fußball-WM ein jähes Ende gefunden. Das Team um Stürmer Folarin Balogun, der nach Roter Karte im vorausgehenden Spiel seine Sperre vom Weltverband FIFA erlassen bekommen hatte, unterlag im Achtelfinale von Seattle verdient mit 1:4 (1:2) und muss den Traum vom ersten Triumph bei einer WM früher als erhofft abhaken.

Vor 66.925 Zuschauern - darunter auch der schwer in der Kritik stehende FIFA-Präsident Gianni Infantino - zeigte der letzte verbliebene Co-Gastgeber seinen mit Abstand schwächsten Turnierauftritt. Weil der Entscheidung zum Aussetzen der Sperre auf Bewährung für Stürmer Balogun ein Telefonat zwischen Trump und Infantino vorausging, entwickelte sich der Fall in den vergangenen eineinhalb Tagen zu einem der größten Fußball-Skandale in der WM-Historie.

Balogun selbst lief wie erwartet auf und holte den Freistoß zum 1:1-Ausgleich der USA durch Bayer Leverkusens Malik Tillman (31. Minute) heraus. Doch Belgien zeigte seine beste Leistung im Turnier und bekommt es nach zwei Toren von Stürmer Charles De Ketelaere (9./33.) sowie Treffern von Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (90.+3) im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr/MESZ) in Inglewood bei Los Angeles mit Europameister Spanien zu tun.

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Spanien besiegt Portugal und beendet Ronaldos WM-Karriere

Spanien hat Cristiano Ronaldo einen bitteren Abschied von der WM-Bühne beschert und seine eigenen Titelansprüche untermauert. Der Europameister feierte dank des späten Treffers von Joker Mikel Merino (90. +1 Minute) einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen Portugal und zog erstmals seit dem Titelgewinn 2010 wieder in ein WM-Viertelfinale ein. Der 41-jährige Ronaldo agierte in seinem letzten WM-Spiel glücklos, blieb ohne Treffer und wird seine beeindruckende Karriere nicht mit dem WM-Triumph krönen. 

In der Runde der besten Acht trifft Spanien am Freitag auf die USA. Die Portugiesen werden dann schon wieder zurück in der Heimat sein.

Ob er seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzt, ließ der 45 Jahre alte Ronaldo auch nach dem Aus offen. Auch bei diesem Turnier wurde das Team von der Diskussion begleitet, ob es mit oder ohne den inzwischen in Saudi-Arabien spielenden mehrfachen Weltfußballer besser ist. 

Spanien steht im Viertelfinale der WM. Foto: Julio Cortez^/AP/dpa
Spanien steht im Viertelfinale der WM.

Portugals Nationaltrainer hört nach WM-Aus auf

Roberto Martínez ist nach dem Aus im Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht länger Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. «Es stimmt, dass dies mein letztes Spiel für die portugiesische Nationalmannschaft ist», sagte der 52-Jährige unmittelbar nach dem 0:1 gegen Spanien. «Es ist das Ende eines Zyklus. Ich nehme die Erinnerungen mit und hoffe, dass auch die Portugiesen diese dreieinhalb Jahre in guter Erinnerung behalten werden.»

Martínez hatte das Amt Anfang 2023 übernommen und mit Portugal 2025 die Nations League gewonnen. Insgesamt betreute er die Mannschaft 45 Mal. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme mit der Seleção schied er aufgrund eines Treffers in der Nachspielzeit von Mikel Merino bereits im Achtelfinale aus.

Hört auf als Portugals Nationaltrainer: Roberto Martinez. Foto: Wu Xiaoling/XinHua/dpa
Hört auf als Portugals Nationaltrainer: Roberto Martinez.

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