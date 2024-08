Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal leicht

Der unerwartete Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zeige wieder einmal, dass von einem nennenswerten Aufschwung in Deutschland keine Rede sein könne, schrieb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. «Der dreimalige Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas und die Schwäche der anderen Konjunkturindikatoren legen für das zweite Halbjahr allenfalls ein blutleeres Wachstum nahe.» Die abebbende Belastung durch die zurückliegenden Zins- und Energiepreiserhöhungen schlägt sich bisher kaum in einer konjunkturellen Erholung nieder.

Eine schnelle Erholung ist im laufenden Jahr nicht in Sicht. Im ersten Quartal hat Europas größte Volkswirtschaft nur leicht um 0,2 Prozent zugelegt. Und auch für das Gesamtjahr sehen Ökonomen nur ein Mini-Wachstum: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung etwa erwartet noch ein Plus von 0,2 Prozent - noch etwas weniger als die Bundesregierung in ihrer Prognose (0,3 Prozent).

Auch die jüngsten Indikatoren deuten nur auf eine schwache Erholung in diesem Jahr. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich zuletzt unerwartet weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima gab im Juli nach - der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. «Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.