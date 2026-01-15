Deutscher Staat 2025 erneut im Minus: Defizit gesunken

Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt erlaubt den EU-Staaten ein Haushaltsdefizit von höchstens drei Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. (Symbolbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt erlaubt den EU-Staaten ein Haushaltsdefizit von höchstens drei Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite