Erstes K.-o.-Spiel

Deutschland spielt im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay

Auf wen trifft Deutschland in der ersten K.-o.-Runde? In dieser Frage herrscht nun Gewissheit. Bereits im Achtelfinale droht ein Duell mit dem Topfavoriten des Turniers.

Kimmich und Nagelsmann wissen nun den Gegner. Foto: Tom Weller/dpa
Kimmich und Nagelsmann wissen nun den Gegner.

Foxborough (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch den Sieg Spaniens gegen Uruguay herrscht für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig Klarheit über den Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.

Schon vor dem 1:2 gegen Ecuador im abschließenden Vorrundenspiel stand das deutsche Team als Sieger der Gruppe E fest und musste auf einen Gruppendritten als Gegner für die Runde der letzten 32 warten. 

Für die Verteilung der Gruppendritten gab es aufgrund des komplexen WM-Modus insgesamt 495 Szenarien - alle verbliebenen ergeben nun schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde Paraguay als deutschen Gegner. Schottland und Schweden fielen als letzte mögliche Alternativen heraus.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mögliches Duell mit Frankreich am 4. Juli

Und auch der weitere Weg durch das Turnier bei einem möglichen Sieg steht schon fest. Sollte Deutschland weiterkommen, geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Topfavorit Frankreich und Schweden, die am Dienstag (23.00 Uhr/MESZ) in East Rutherford aufeinandertreffen. Die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé haben die Vorrunde mit drei Siegen beendet und am Freitag zum Abschluss mit 4:1 gegen eine B-Elf von Norwegen gewonnen.

Zu einem Duell mit dem Weltmeister von 2018 würde es am 4. Juli in Philadelphia kommen. Frankreich stand vor vier Jahren in Katar im Endspiel und erreichte vor zwei Jahren bei der EM in Deutschland das Halbfinale. Die Offensive um Mbappé, Bayerns Michael Olisé und Champions-League-Sieger Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain ist die wertvollste des Turniers.

In einem möglichen Viertelfinale ginge es gegen die Niederlande, Marokko, Co-Gastgeber Kanada oder Südafrika. 

Bislang ein WM-Duell mit Paraguay

Nun wartet auf Nagelsmanns Team aber zunächst Paraguay. Die Südamerikaner haben in der Vorrunde zunächst mit 1:4 gegen Co-Gastgeber USA verloren und danach mit 1:0 gegen die Türkei gewonnen. Beim abschließenden 0:0 gegen Australien gaben sich beide Nationen ob der Konstellation früh mit einem Remis zufrieden.

Das bislang letzte WM-Duell zwischen den beiden Nationen gab es bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Damals siegte die DFB-Elf im Achtelfinale dank eines späten Treffers von Oliver Neuville mit 1:0 und schaffte es im Anschluss bis ins Endspiel. Dieses ging mit 0:2 gegen Brasilien verloren.

Paraguay gilt als defensivstark. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa
Paraguay gilt als defensivstark.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pietreczko zieht mit deutlichem Sieg ins WM-Achtelfinale ein
Darts in London

Pietreczko zieht mit deutlichem Sieg ins WM-Achtelfinale ein

Alle anderen Deutschen sind bei der WM in London bereits raus. Doch Ricardo Pietreczko gelingt die nächste Überraschung. Nun scheint ein Duell mit Luke Littler möglich.

28.12.2024

Zverev erreicht Achtelfinale bei Turnier in Cincinnati
Tennis

Zverev erreicht Achtelfinale bei Turnier in Cincinnati

In Cincinnati trifft Alexander Zverev auf dem Hartplatz auf seinen Rivalen aus dem Olympischen Finale von 2021. Die deutsche Nummer eins entscheidet das Match erneut deutlich für sich.

15.08.2024

Deutschland bei Darts-Team-WM im Achtelfinale draußen
Darts in Frankfurt

Deutschland bei Darts-Team-WM im Achtelfinale draußen

Das ist seit 2019 nicht mehr passiert: Deutschland scheidet im Achtelfinale des World Cup of Darts aus. Ein mögliches Duell mit Topfavorit England kommt damit nicht zustande.

29.06.2024

ATP-Turnier

Topfavorit Sinner beim Tennis-Turnier in Halle weiter

Jannik Sinner gibt einen Satz ab, zieht beim Tennis-Turnier in Halle dann aber sicher ins Viertelfinale ein.

20.06.2024

Tennis

Koepfer bei ATP-Turnier in Acapulco im Viertelfinale

Nach dem frühen Aus von Topfavorit Alexander Zverev steht ein anderer deutscher Tennisprofi in Acapulco unter den letzten acht Spielern.

29.02.2024