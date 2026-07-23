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DFB lädt zur Pressekonferenz - Klopp-Engagement steht bevor

In der Einladung zu einer Pressekonferenz fehlt noch der Name Klopp. Aber das Zeichen ist eindeutig. Der neue Bundestrainer soll am Freitag auf dem DFB-Campus präsentiert werden.

Der designierte Bundestrainer Klopp soll am Freitag in Frankfurt vorgestellt werden. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Der designierte Bundestrainer Klopp soll am Freitag in Frankfurt vorgestellt werden. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Mit der Einladung zu einer Pressekonferenz hat der Deutsche Fußball-Bund letzte Zweifel an einem Engagement von Jürgen Klopp als Bundestrainer praktisch beseitigt. Zwar wurde der Name des 59-Jährigen in der Mitteilung nicht erwähnt, doch das hat nur formale Gründe. Am Freitag um 11.00 Uhr soll der Wunschkandidat in der Verbandszentrale in Frankfurt als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden.

Die Verpflichtung des Wunschkandidaten für die Nationalmannschaft hatte schon zuletzt klare Züge angenommen. «Wir sind nicht weit davon entfernt, etwas verkünden zu können. Das sollte in den nächsten Tagen passieren», hatte Klopp noch in seiner Funktion als WM-Experte von MagentaTV vor dem Finale zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.) in East Rutherford gesagt. 

Letzte Details mussten seitdem noch geklärt werden. Mit der Beendigung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Red Bull als weltweiter Fußball-Chefstratege des Getränkeunternehmens hatte Klopp selbst einen Beitrag geleistet, nun in seinen neuen Traumjob starten zu können.  

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DFB-Gremien tagen kurz vor Präsentation

Kurz vor der Präsentation des neuen Bundestrainers werden am Freitag noch Aufsichtsrat und Gesellschafter der DFB GmbH und Co. KG in einer digitalen Schalte zusammenkommen. Die Gremien müssen den offenbar bis zur WM 2030 datierten Vertrag noch absegnen. 

Die Zustimmung der Funktionäre gilt als Formalie. Kritische Nachfragen soll es auch bei einem ersten Meeting in der Vorwoche nur vereinzelt gegeben haben. Offen ist noch, ob der DFB auch gleich einen neuen Geschäftsführer benennt. Ex-Weltmeister Per Mertesacker gilt für den Posten als Favorit.  

Das DFB-Spitzenduo hat intensiv an einer Verpflichtung von Klopp als Bundestrainer gearbeitet. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Das DFB-Spitzenduo hat intensiv an einer Verpflichtung von Klopp als Bundestrainer gearbeitet. (Archivbild)

Die DFB-Führung unter Präsident Bernd Neuendorf und seinem Stellvertreter Hans-Joachim Watzke hatten sich schnell nach dem WM-Debakel mit dem Zwischenrunden-Aus gegen Paraguay und dem folgenden Rücktritt von Nagelsmann auf Klopp als klaren Top-Kandidaten festgelegt. Das Spitzenduo war für ein Meeting mit dem Wunschcoach nach New York geflogen. 

Anschließend wurde auch mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff eine Lösung gefunden. Laut «Bild»-Zeitung bekommt die Stiftung des Unternehmens eine Spende von einer Million Euro als Entschädigung. Der DFB kommentierte oder bestätigte Vertragsinhalte bisher nicht. 

Premiere in den Niederlanden

Klopp hat nun noch neun Wochen Zeit, sich auf die nächsten Länderspiele der Nationalmannschaft vorzubereiten. Am 24. September (20.45 Uhr/RTL) steht in Amsterdam die Premiere für ihn in der Nations League gleich mit dem Prestigeduell gegen die Niederlande an. Binnen zehn Tagen folgen die nächsten Partien gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober).

Joshua Kimmich sollte auch bei Jürgen Klopp als Bundestrainer eine Führungsfigur sein. (Archivbild). Foto: Federico Gambarini/dpa
Joshua Kimmich sollte auch bei Jürgen Klopp als Bundestrainer eine Führungsfigur sein. (Archivbild).

Bis zur ersten Kadernominierung Mitte September muss Klopp wichtige Personalien klären. Erwartet wird, dass Joshua Kimmich Kapitän der DFB-Elf bleibt. Offen ist, auf welchen Torwart der neue Bundestrainer nach dem Rücktritt von Manuel Neuer setzt. Der junge Jonas Urbig (22) vom FC Bayern München oder die routinierten Oliver Baumann (36) und Marc-André ter Stegen (34) wären Kandidaten. 

Nach den abschließenden Länderspielen des Jahres in der Nations-League-Gruppenphase am 13. November in Serbien und drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande hat Klopp noch einen wichtigen Termin. Am 6. Dezember werden in Belfast die Qualifikationsgruppen für die EM 2028 ausgelost.

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