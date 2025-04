«Vaterfigur» Völler bleibt bis 2028 an Nagelsmanns Seite

Frankfurt/Main (dpa) - Rudi Völler verschiebt die Fußball-Rente auf 68 - und das voller Tatendrang und Erfolgshunger an der Seite von Julian Nagelsmann. Der DFB-Sportdirektor sieht die Nationalmannschaft nach der Renaissance in seiner bislang zweijährigen Amtszeit mit seinem Wunschtrainer noch nicht vollendet. Und darum wird er über die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hinaus ein enges Führungsgespann mit Nagelsmann bilden.