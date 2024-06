Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Mönchengladbach (dpa) - Im Testspiel hat die deutsche Nationalmannschaft noch den Sieg gegen Griechenland holen können - allerdings erst in der letzten Minute.

Julian Nagelsmann hält seine erste Länderspiel-Startelf noch geheim. Ein erkälteter Stammspieler muss - «Stand jetzt» - passen. Der neue Bundestrainer will gegen die USA mehr als nur gewinnen.

Testspiel gegen die Türkei: Das DFB-Team in der Einzelkritik

Rüdiger: Mit so viel Arbeit hatte der Abwehrchef nicht gerechnet. Stand meist solide und gab immer wieder lautstark Kommandos. Aber auch kleinere Konzentrationsschwächen.

Andrich: Der Worker lieferte keine Qualität. So viele Fehlpässe spielte er bei Bayer gefühlt in der ganzen Saison nicht. Der Nebenmann von Kroos darf jetzt nicht in ein EM-Loch fallen.