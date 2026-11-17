Frankfurt/Main (dpa) - Immer wieder haben Skandale den Ruf der Deutschen Bank beschädigt. Mehr als 20 Milliarden Euro zahlte Deutschlands größtes Geldhaus seit der Finanzkrise 2008/2009 an Strafen und Vergleichen. Ein Überblick über große Fälle:

Dubiose Hypothekengeschäfte: Die größte Einzelstrafe brummten US-Behörden der Deutschen Bank kurz vor Weihnachten 2016 auf: 7,2 Milliarden Dollar (damals 6,7 Mrd Euro). Dem Institut wurde vorgeworfen, mit windigen Hypothekendeals Anleger getäuscht und so zum Kollaps des US-Häusermarktes 2008 und damit zur globalen Finanzkrise beigetragen zu haben. Gedroht hatte die US-Justiz zunächst mit einer Strafe von 14 Milliarden Dollar.

Libor/Euribor: Über Jahre manipulierten Mitarbeiter mehrerer Großbanken die wichtigen Referenzzinsen für das Geldgeschäft der Banken untereinander. Auch einige Deutsche-Bank-Mitarbeiter machten mit. Ende 2013 verdonnerte die EU-Kommission den deutschen Branchenprimus deshalb zu einer Strafe von 725 Millionen Euro. Im April 2015 legten Behörden in den USA und Großbritannien nach: Dort musste die Bank 2,5 Milliarden Dollar zahlen.

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Russland: Geldwäschevorwürfe rund um das Geschäft in Russland sorgten wiederholt für Ärger. Allein 2017 musste die Bank rund 630 Millionen Dollar in einem Fall zahlen, bei dem Kunden der Bank über die Finanzplätze Moskau, New York und London rund zehn Milliarden Dollar an Rubel-Schwarzgeld gewaschen haben sollen. Die Deutsche Bank habe wegen Aufsichtsversagen über Jahre zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt gelassen, das Komplott zu bemerken und zu unterbinden, kritisierte die New Yorker Finanzaufsicht.

Rohstoffe: Anfang 2021 zahlt die Deutsche Bank in den USA wegen Vorwürfen der Bestechungen bei bestimmten Auslandsgeschäften und Manipulationen im Handel mit Edelmetallkontrakten mehr als 125 Millionen Dollar. Im Gegenzug stellen die US-Justizbehörden strafrechtliche Verfahren ein. Die Deutsche Bank erklärte, sie übernehme die Verantwortung für Vorgänge, die sich zwischen 2008 und 2017 ereignet hätten. Konkret wurde damals in den Gerichtsakten ein Schmiergeld-Deal im Jahr 2010 genannt, bei dem über Vermittler geschäftliche Vorteile in Abu Dhabi erlangt werden sollten. Bei der Deutschen Bank sei das Vorhaben intern «Project X» genannt worden.

Anleihehandel: Im November 2023 räumt die Deutsche Bank ihre Beteiligung an einem rechtswidrigen Kartell ein. Ein Bußgeld von knapp 156 Millionen Euro blieb ihr laut EU-Kommission aber erspart, weil sie als Kronzeugin mit den Behörden zusammenarbeitete. Es ging um Preisabsprachen sowie den Austausch über Strategien beim Handel mit Anleihen.

Kirch: Die im Februar 2014 vereinbarte 925-Millionen-Euro-Zahlung an die Kirch-Erben sollte das Kapitel um eine Mitverantwortung der Bank für die Pleite des Medienkonzerns 2002 abschließen. Doch die Münchner Staatsanwaltschaft erhob später Anklage gegen den damaligen Co-Chef Jürgen Fitschen und vier ehemalige Topmanager der Deutschen Bank wegen versuchten Prozessbetrugs im Zivilverfahren um Schadenersatzforderungen der Erben von Leo Kirch. Im Oktober 2019, 17 Jahre nach der Kirch-Pleite, konnte die Bank einen Schlussstrich ziehen: Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte die Freisprüche für Fitschen sowie die Ex-Vorstandschefs Rolf Breuer und Josef Ackermann.